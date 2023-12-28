قائد القوات الجوية يلتقى رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى |صور

إلتقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية الفريق "ستيفان ميل" رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة فرنسا.

الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، كذلك تأكيد الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية ، فضلاً عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة فى مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابى فى دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية.

الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية

القوات الجوية

كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة مون مارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.