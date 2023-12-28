وصلت الرسالة بهدوء.. إشادات بإطلالة هبة عبد الغني بألوان كوفية فلسطين

‏نالت الفنانة هبة عبد الغني العديد من الإشادات بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية في دورته الثالثه، حيث ظهرت بإطلالة تدعم غزة و القضية الفلسطينية، حيث ارتدت هبة فستان طويل بقماش منقوش بنقوش الكوفية الفلسطينيه التي أصبحت الأشهر على مستوي العالم الآن بين الشباب الداعمين للشعب الفلسطيني ولحقوقهم.

وكان من أبرز تعليقات المغردين عبر موقع التغديرات القصيرة X "توتير سابقا":"( الشماخ الفلسطيني زاد جمال و وقار، أحييكى على dress شابووو، ‏وصلتى الرسالة بذكاء ‏وده دور الفنان المثقف الواعي، برافو يا هبه فكره رائعه اختيار الفستان بالوان بكوفيه فلسطين هما الاهلاويه كده دايما مبدعين، ‏شكرا للّفتة الإنسانية من حضرتك ، بألوان الكوفية الفلسطينية تضامنا مع الشعب المكلوم، اللبساطة والجمال والرح الحلوه وفكره اوتفيت دا اجمل، الله عليكي اختيار موفق بجد للملابس، ‏ربنا ينصر فلسطين ويحفظك هو ده دور الفنان الحقيقي ورسالته وبهدوء ودون تعصب وصلتي رسالتك".

وتشارك هبة عبد الغني كعضو في لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة التي ترأسها المخرجة القديرة إنعام محمد على، و يشاركها عضوية اللجنة المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقي.

وقد انطلقت الدورة الثالثة من فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذى يقام هذا العام في دورة استثنائية، خلال الفترة يوم ٢٦ ديسمبر و تستمر حتي ٢٩ ديسمبر الجارى بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار «السينما.. درع العقول وسيف المبدعين» برئاسة الدكتور الناقد ياسر محب .

وعلى جانب آخر تنتظر هبة عبد الغني في بداية العام الجديد عرض مسلسل حدوتة منسية و الذي تقدم فيه شخصية هاله و تحل بها ضيفه علي احداث المسلسل

حدوتة منسية من تاليف تأليف / محمود حمدان، إخراج / محمد محي الدين ،انتاج / فانتدج برودكشن ،مدير التصوير / شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.

يذكر ان اخر اعمال هبة عبد الغني التي عرضت علي القنوات التليفزيونيه كان مسلسل حكايات جروب الماميز مطلع العام الحالي