وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مجال لإعادة العلاقات بين أنقره وتل أبيب وأردوغان رئيساً

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليم الخميس، إنه لا مجال لإعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا طالما أن رجب طيب أردوغان رئيسًا لها.

وفي وقت سابق، شبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا: نتنياهو لا يختلف عن هتلر".

كما شبه الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالمعاملة التي تلقاها اليهود من النازيين.

وعلق الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، علي تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن “نتنياهو لا يختلف عن هتلر”، وقارن هجمات إسرائيل في قطاع غزة بالأعمال النازية.

وقال هرتسوج: “في تاريخ البشرية، لم يكن هناك حدث مثل المحرقة الرهيبة، وكلماته تؤذي بعمق روح كل يهودي، أينما كان، وذكرى ملايين اليهود الذين لقوا حتفهم في المحرقة.. لا يوجد نضال أكثر عدلا من الحرب ضد حماس”.