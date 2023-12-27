بعد تشبيه نتنياهو بـ هتلر.. الرئيس الإسرائيلي يرد علي تصريحات أردوغان

علق الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، علي تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن “نتنياهو لا يختلف عن هتلر”، وقارن هجمات إسرائيل في قطاع غزة بالأعمال النازية.

وقال هرتسوج: “في تاريخ البشرية، لم يكن هناك حدث مثل المحرقة الرهيبة، وكلماته تؤذي بعمق روح كل يهودي، أينما كان، وذكرى ملايين اليهود الذين لقوا حتفهم في المحرقة.. لا يوجد نضال أكثر عدلا من الحرب ضد حماس”.

وفي وقت سابق، علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن “نتنياهو لا يختلف عن هتلر”.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو، إن “أردوغان الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد، صاحب الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق”.

وزعم نتنياهو، أن “الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”.

وفي وقت سابق من اليوم، شبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا: نتنياهو لا يختلف عن هتلر".

كما شبه الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالمعاملة التي تلقاها اليهود من النازيين.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم المستشفيات والمدارس ودور العبادة وتقتل الصحفيين.