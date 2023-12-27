المقاومة الفلسطينية تطلق النار على مستوطنة قرب بيت أمر شمال الخليل

أفادت قناة الأقصى الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، بأن هناك مجموعة من المقاومة الفلسطينية تطلق النار مرتين متتاليتين تجاه مستوطنةٍ قرب بيت أمر شمال الخليل.

كما وقعت اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط منطقة المحطة وشارع 5 بخانيونس.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" استهداف دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

واستهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

كما استهدفت كتائب القسام 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وأوقعنا عدداً من الجنود بين قتيل وجريح.

وقصفت كتائب القسام، بقذائف الهاون تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال خانيونس.

واستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.