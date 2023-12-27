كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية بصاروخ «سام 18» شمال غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن كتائب القسام استهدفت طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

ودكت كتائب القسام تحشدات العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتجدر الإشارة الي استمرار الاشتباكات العنيفة بين المقاومة و القوات الصهيونية المتقدمة فى محاور القتال مع سماع دوي قذائف مدفعية وسط خانيونس.

كما استهدفت كتائب القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل



فينا استهدفت سرايا القدس 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي "RPG"وقذيفة "التاندوم" في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.