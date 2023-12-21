عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير تركيا بالقاهرة: يوجد ثقة كبيرة بين أردوغان والسيسي ومصر مهمة لنا

سفير تركيا بمصر
سفير تركيا بمصر

قال صالح موطلو، سفير تركيا بمصر، إنه شرف كبير له أن يقدم أوراق اعتماده كسفير لتركيا للرئيس السيسي بقصر الاتحادية، وشعر بالصدق والأمانة والاهتمام العميق من الرئيس السيسي بشخصه وبالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر، وأن هناك ثقة كاملة ومودة بين الرئيسين، وهذه الثقة تم تأسيسها على أساس ليس فقط من مصالح كلا الدولتين ولكن هذا أيضا ينشأ من العلاقات التاريخية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين. 

حديث عن العلاقات بين مصر وتركيا 

وأضاف "موطلو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن ما تم تحقيقه وما حدث في الـ 10 سنوات الماضية هو أن الشعبين كانا لا يزال هناك اهتمام وحب متبادل بينهما، ولم يختف أبدا، والبلدين كان قد افتقدا بعضهما البعض، إذ أن مصر كانت هامة جدا لتركيا والعكس. 

وتابع، أن مصر دائما كانت تهتم بتركيا والشعب التركي، ومن خلال الحوارات والتبادلات تم تأسيس الثقة بعدما كان هناك نوع من سوء التفاهم وتم إيضاحه، وخلال كل تلك الفترة كانت تركيا مقدرة للدور ومكانة مصر، وكذلك كانت تطمح وتأمل الرفاهية والرخاء لمصر والشعب المصري، وكلا الجانبين استطاعا أن يعبرا من خلال الحوار للوصول لتلك المرحلة 

سفير تركيا بمصر السيسي برنامج يحدث في مصر مصر صالح موطلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

موضوعات متعلقة

جمال العدل يكشف معاناة المنتجين: بندفع 200 ألف جنيه عشان نصور قطر

جمال العدل: عبد الناصر له أخطاء بايخة.. ومبارك حول مصر لموريتانيا

أستاذ موارد مائية: إثيوبيا كانت ترغب في صك هيمنة على النيل الأزرق

عضو فريق التفاوض بملف السد الإثيوبي: موقف مصر والسودان متقارب جدا

عضو فريق التفاوض بملف سد النهضة يكشف تفاصيل ما جرى مع إثيوبيا

جمال العدل: السيسي تولى رئاسة مصر في فترة عصيبة

خبير اقتصادي يكشف سبب قرار البنك المركزي بـ تثبيت أسعار الفائدة

سريع الانتشار.. أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على متحور كورونا الجديد

ترشيحاتنا

صلاح أهم من رونالدو.. الدوري السعودي يجدد السعى للتعاقد مع رمز العالم العربي

استشهاد قيادي أمني كبير في فلسطين بنيران قوات الاحتلال

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط

استخراج بطاقة تموين 2023 لأول مرة

أمل العودة للاهلي.. موقف رمضان صبحي من الإنضمام للزمالك

39 قتـ.يلا وجريحا.. قائد شرطة التشيك يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار ببراج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت شعرها.. القبض على امرأة تهرب هذا الشيء في مطار هندي.. صور

أغضبت الجمهور بإطلالتها الأولى..شاهد إنجي المقدم بـ جمبسوت بدون بطانة بـ مهرجان الجونة

على هامش مونديال للأندية.. أساطير الفيفا يفوز على نجوم السعودية 6-1 بمشاركة الحضري

بلاش تشيل الهم.. منشور من هاني الناظر كله تفائل يطمئن المتابعين

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ