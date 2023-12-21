سفير تركيا بالقاهرة: يوجد ثقة كبيرة بين أردوغان والسيسي ومصر مهمة لنا

قال صالح موطلو، سفير تركيا بمصر، إنه شرف كبير له أن يقدم أوراق اعتماده كسفير لتركيا للرئيس السيسي بقصر الاتحادية، وشعر بالصدق والأمانة والاهتمام العميق من الرئيس السيسي بشخصه وبالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر، وأن هناك ثقة كاملة ومودة بين الرئيسين، وهذه الثقة تم تأسيسها على أساس ليس فقط من مصالح كلا الدولتين ولكن هذا أيضا ينشأ من العلاقات التاريخية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.

حديث عن العلاقات بين مصر وتركيا

وأضاف "موطلو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن ما تم تحقيقه وما حدث في الـ 10 سنوات الماضية هو أن الشعبين كانا لا يزال هناك اهتمام وحب متبادل بينهما، ولم يختف أبدا، والبلدين كان قد افتقدا بعضهما البعض، إذ أن مصر كانت هامة جدا لتركيا والعكس.

وتابع، أن مصر دائما كانت تهتم بتركيا والشعب التركي، ومن خلال الحوارات والتبادلات تم تأسيس الثقة بعدما كان هناك نوع من سوء التفاهم وتم إيضاحه، وخلال كل تلك الفترة كانت تركيا مقدرة للدور ومكانة مصر، وكذلك كانت تطمح وتأمل الرفاهية والرخاء لمصر والشعب المصري، وكلا الجانبين استطاعا أن يعبرا من خلال الحوار للوصول لتلك المرحلة