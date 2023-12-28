إعلام إسرائيلي: رصدنا إطلاق 20 صاروخا من لبنان نحو كريات شمونة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، ان سلطات الاحتلال رصدت إطلاق 20 صاروخا من لبنان نحو كريات شمونة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق منفصل، قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنه حتى الآن هناك إطار لمقترح ليس كاملًا من مصر؛ وذلك من أجل تقييم وجهات النظر فيما يخص الأطراف المعنية كلها سعيًا لحقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن الدولة المصرية أرسلت لكل الأطراف إطارا مقترحا من 3 مراحل لحل الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المصرية تتناقش حول هذا الإطار منذ فترة مع أكثر من طرف، موضحًا أن مصر أرسلت المقترح للجميع، كما ناقشت الجميع.