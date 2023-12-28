المفاوضات جارية.. بيان عاجل من نتنياهو بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع يشارك فيه ممثلو عائلات 27 رهينة في غزة، إن المفاوضات تجري في هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق.

وحسب وسائل إعلام عبرية، أضاف نتنياهو: "لا أستطيع تفاصيل الوضع، نحن نعمل على إعادة الجميع".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ترحيبه بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال اشتية خلال كلمته، إن إسرائيل لن تنتصر على إرادة شعب فلسطين في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، القتل اليومي البشع هو من باب الفشل.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن يرحب بكل جهد عربي ودولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها المبادرة المصرية.

وأشار إلى أن مصر تحرص بشكل تام على وحدة التمثيل الفلسطيني، مؤكداً أن أي ترتيب إقليمي أو دولي يمر فقط من خلال الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.