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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفاصيل الكاملة لإنتقال عمر كمال للأهلي

صدى البلد

قال سامح سمير، الناقد الرياضي، إن محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، جاهز لمباراة النهائي اليوم الخميس في كأس السوبر المصري.


وتوقع الناقد الرياضي، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لمناقشة وتحليل مباريات السوبر المصري بالنظام الجديد وتوقعات النهائي، أن يقرر الجهاز الفني بمشاركة الجهاز الطبي للفريق، إراحة الشناوي بسبب التخوف من معاودته الإصابة في العضلة الأمامية، لذلك من المتوقع مشاركة مصطفى شوبير أمام فيوتشر.


وأضاف سمير، أن رامي ربيعة يحل بديلا عن ياسر إبراهيم الذي سيغيب عن مباراة الأهلي أمام فيوتشر لكونه يعاني من العضلة الضامة.


وحول تطورات صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى النادي الأهلي، أكد سامح سمير، أن عمر كمال عبدالواحد لاعبا في النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، موضحا أن أحمد شوبير، نائب رئيس نادي فيوتشر، أعلن أن مفاوضات الأهلي مع فيوتشر مستمرة واللاعب يقترب من النادي الأهلي.


ولفت إلى أن عمر كمال عبدالواحد لن يشارك في مباراة اليوم أمام الأهلي بسبب الإصابة، مؤكدا أن صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد ستكون أنجح وأخطر صفقة للنادي الأهلي.
 

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