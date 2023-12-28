كتائب القسام تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية في تل الزعتر

أعلنت كتائب القسام إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخبارتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لـ حركة حماس، اعلنت اليوم الخميس، استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في منقطتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام، إنها تدمرت آلية عسكرية إسرائيلية أيضا بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها استهدف جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام، الأربعاء، دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

واستهدفت أيضا قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.