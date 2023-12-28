يا ابن اللاعبية.. إبراهيم فايق يشيد بنجم الأهلي في مباراة فيوتشر

أشاد إبراهيم فابق بـ حسين الشحات لاعب الأهلي، الذي أحرز الهدف الثاني في مرمي فيوتشر، بنهائي كأس السوبر المصري.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي اكس: "‏يا بن اللاعيبه يا كهربا.. عالمي يا شحات ".

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.