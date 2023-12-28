عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري يكشف عن مفاجأة بشأن صورة قائد كتائب القسام

كتائب القسام
كتائب القسام

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس، أن الصورة التي نشرتها القناة الـ12 الإسرائيلية لقائد كتائب القسام، محمد الضيف، تعود للعام 2018.

وأمس، نشرت القناة الـ12 العبرية، صورة حديثة لـ محمد الضيف قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأوضحت أنه “ظهر في الصور فاقد إحدي عيونه”، لافتة إلي أنه من المعروف أيضا أن لديه ساقا واحدة والأخرى مبتورة.

ولفتت القناة الـ12 العبرية، إلي أن الاحتلال يبذل جهودا جبارة للوصول إلى قيادة حماس، وخاصة الضيف، الذي يقود القتال ضد جيش الاحتلال في غزة.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أمس الأربعاء، إن الجيش يبحث عن محمد الضيف، قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”؛ لاغتياله.

كتائب القسام قائد كتائب القسام محمد الضيف حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

قرار عاجل من نتنياهو بشأن "اليوم التالي" في غزة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

مدرب فيوتشر: 4 من لاعبي الأهلي لو انتقلوا للدوري الإنجليزي سيتألقون ويصبحون نجوماً

موضوعات متعلقة

بن جفير يعلق على انعقاد مجلس الحرب لبحث اليوم التالي في غزة

هولندا تعلن الاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

نتنياهو يعلن عن تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

اكتشاف عيب خطير في طائرات الركاب "بوينج".. وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحذر

أبو عبيدة: وجهنا للاحتلال ضربة القرن.. ولا تبادل للأسرى إلا بوقف الحرب

استشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل برفح

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق في قتـ.ل جيش الاحتلال لـ3 من رهائنه

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن شن هجمات واسعة على جنوب لبنان

ترشيحاتنا

أسباب أدت لارتفاع أسعار الدولار.. خبير اقتصادي يوضح

علاء فاروق: البنك الزراعي المصري الأكثر مشاركة في مبادرة “حياة كريمة”

على طريقة Home Alone.. طفل يستقل طائرة خاطئة ولا يستطيع الوصول إلى عائلته

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

الـ14 في تاريخه.. الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري برباعية في مرمى فيوتشر

البنك الزراعي المصري: 21 مليار جنيه إجمالي القروض للفلاحين بفائدة 5%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

تحذير .. نوع مسكن يسبب الإدمان منتشر بالصيدليات

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

فيديو

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ