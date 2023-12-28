إعلام عبري يكشف عن مفاجأة بشأن صورة قائد كتائب القسام

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس، أن الصورة التي نشرتها القناة الـ12 الإسرائيلية لقائد كتائب القسام، محمد الضيف، تعود للعام 2018.

وأمس، نشرت القناة الـ12 العبرية، صورة حديثة لـ محمد الضيف قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأوضحت أنه “ظهر في الصور فاقد إحدي عيونه”، لافتة إلي أنه من المعروف أيضا أن لديه ساقا واحدة والأخرى مبتورة.

ولفتت القناة الـ12 العبرية، إلي أن الاحتلال يبذل جهودا جبارة للوصول إلى قيادة حماس، وخاصة الضيف، الذي يقود القتال ضد جيش الاحتلال في غزة.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أمس الأربعاء، إن الجيش يبحث عن محمد الضيف، قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”؛ لاغتياله.