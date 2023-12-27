إعلام عبري : جنود جيش الاحتلال المصابون بالمستشفى يرفضون مقابلة نتنياهو

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجنود الجرحى في مستشفى هداسا بالقدس رفضوا مقابلة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي جاء لزيارتهم.

بدورها، أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، استقبال 12 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيبوا في معارك غزة حالة أحدهم خطيرة.

كما أعلن مستشفى هداسا الإسرائيلي، استقبال 8 جنود مصابين نقلوا من غزة عبر مروحيات عسكرية خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أفادت بإقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تعريضه جنودا للخطر في الشجاعية بقطاع غزة.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، بانسحاب لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.