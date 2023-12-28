كاتب صحفي يكشف أوجه الشبه بين أمريكا وإسرائيل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كان بها سكان أصليين وبعد اكتشافها أُطلق على السكان الأصليين الهنود الحمر، موضحا أن عدد السكان الأصليين في أمريكا 130 مليون فرد، وهو أول أوجه تشابه بين أمريكا وإسرائيل وهي فكرة الاستيطان، إذ أن الأمريكان مجموعات شتات بعضهم إنجليز، وبعضهم كانوا مجرمين ويُعاقبوا في مكان بعيد، وبعضهم كانوا مضطهدين دينيا، وبعضهم كانوا بلا وظيفة.

حديث عن الشبه بين أمريكا وإسرائيل

وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت عبر تغطية خاصة في قناة القاهرة الإخبارية، أن اليهود أيضا شتات ومجموعات متفرقة مختلفة في الثقافة والتعليم والجنسيات ولكن الاتفاق على أنهم مضطهدين من الدول التي كانوا يعيشون فيها، موضحا أن القوة الأمريكية نجحت في القضاء على 130 مليون من سكان أمريكا الأصليين ولم يبق منهم أكثر من مليون ووضعهم في محتشدات خاصة.

وتابع، أن أمريكا قضت بالمجازر والأوبئة التي كانوا قادمين بها من دول العالم، حتى أن أفلام هوليوود تبرز أن أي أحد خارج نيويورك يتم وضعه في حجر صحي وما إلى ذلك، لافتا إلى أن أمريكا تعاملت مع السكان الأصليين بنفس طريقة إسرائيل في فلسطين في الوقت الحالي، واعتبرت الفلسطينيين هم أرض بلا شعب، وهم شعب يحتاجون إلى أرض.

واستكمل، أن إسرائيل تعمل أيضا من خلال المجازر على القضاء على السكان الأصليين في فلسطين من خلال ما يقدموه من مجازر واضحة أمام العالم.