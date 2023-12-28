عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي يكشف أوجه الشبه بين أمريكا وإسرائيل

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كان بها سكان أصليين وبعد اكتشافها أُطلق على السكان الأصليين الهنود الحمر، موضحا أن عدد السكان الأصليين في أمريكا 130 مليون فرد، وهو أول أوجه تشابه بين أمريكا وإسرائيل وهي فكرة الاستيطان، إذ أن الأمريكان مجموعات شتات بعضهم إنجليز، وبعضهم كانوا مجرمين ويُعاقبوا في مكان بعيد، وبعضهم كانوا مضطهدين دينيا، وبعضهم كانوا بلا وظيفة. 

حديث عن الشبه بين أمريكا وإسرائيل 

وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت عبر تغطية خاصة في قناة القاهرة الإخبارية، أن اليهود أيضا شتات ومجموعات متفرقة مختلفة في الثقافة والتعليم والجنسيات ولكن الاتفاق على أنهم مضطهدين من الدول التي كانوا يعيشون فيها، موضحا أن القوة الأمريكية نجحت في القضاء على 130 مليون من سكان أمريكا الأصليين ولم يبق منهم أكثر من مليون ووضعهم في محتشدات خاصة. 

وتابع، أن أمريكا قضت بالمجازر والأوبئة التي كانوا قادمين بها من دول العالم، حتى أن أفلام هوليوود تبرز أن أي أحد خارج نيويورك يتم وضعه في حجر صحي وما إلى ذلك، لافتا إلى أن أمريكا تعاملت مع السكان الأصليين بنفس طريقة إسرائيل في فلسطين في الوقت الحالي، واعتبرت الفلسطينيين هم أرض بلا شعب، وهم شعب يحتاجون إلى أرض. 

واستكمل، أن إسرائيل تعمل أيضا من خلال المجازر على القضاء على السكان الأصليين في فلسطين من خلال ما يقدموه من مجازر واضحة أمام العالم. 

عادل حمودة أمريكا جمال عنايت القاهرة الإخبارية اليهود القوة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

قرار عاجل من نتنياهو بشأن "اليوم التالي" في غزة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

مدرب فيوتشر: 4 من لاعبي الأهلي لو انتقلوا للدوري الإنجليزي سيتألقون ويصبحون نجوماً

موضوعات متعلقة

خبير سياسي: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا رئيسيا في القضية الفلسطينية

خبير علاقات دولية: إسرائيل استخدمت كميات ضخمة من الذخيرة الغبية في غزة

خبير: الذكاء الاصطناعي يتسبب في حروب وأضرار مختلفة

متحدث أونروا: عدد كبير من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى

محلل سياسي فلسطيني: مصر تسعى لتخفيف الضغط على الأشقاء بغزة بعدة طرق

جمال بيومي: الجاليات اليهودية يدركون أن سياسة نتنياهو الحالية ليست في صالحهم

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: وقف إطلاق النار بغزة الهدف المركزي للجهود المصرية

خبير : الدولة وضعت خطة قوية لدعم السياحة

ترشيحاتنا

أسباب أدت لارتفاع أسعار الدولار.. خبير اقتصادي يوضح

علاء فاروق: البنك الزراعي المصري الأكثر مشاركة في مبادرة “حياة كريمة”

على طريقة Home Alone.. طفل يستقل طائرة خاطئة ولا يستطيع الوصول إلى عائلته

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

الـ14 في تاريخه.. الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري برباعية في مرمى فيوتشر

البنك الزراعي المصري: 21 مليار جنيه إجمالي القروض للفلاحين بفائدة 5%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

تحذير .. نوع مسكن يسبب الإدمان منتشر بالصيدليات

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

فيديو

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ