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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجارة وطفلاها سرقوها وقتـ.لوها.. كشف ملابسات العثور على جثة مسنة بمنزلها بسوهاج

صدى البلد

كشف ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، ملابسات واقعة العثور على جثة مُسنة في منتصف الثمانينات من العُمر، بها آثار خنق وقطع في الأذنين، داخل منزلها بمنطقة الساحل دائرة القسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارة الفقيدة ونجليها.

وذلك من أجل سرقة قرطها الذهبي؛ إثر مرورهم بضائقة مالية في الفترة الأخيرة استدعت الأم في وضع خطة لسرقة قرط جارتها المسنة الذهبي وبيعه إلا أن العجوز قاومتها فساعدتها نجلتها ونجلها في التخلص منها خنقًا.

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تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بلاغًا مفاده العثور على جثة ثمانينية داخل منزلها بمنطقة الساحل دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة مسنة تدعى (زينب. م. ع- 85 عامًا- وتقيم بذات الناحية)، مسجاة على الأرض داخل منزلها، وبفحص الجثة ظاهريًا تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وقطع في الأذنين.

وعقب عمل التحريات اللازمة والتحقيقات الجنائية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، جارة المجني عليها وتدعى (صفاء ونجليها منه. م، 17 عامًا، وطارق. م، 15 عامًا، يقيمون بذات الناحية)، وبضبطهم اقروا بارتكاب الواقعة لسرقة قرط المجني عليها الذهبي؛ لمرورهم بضائقة مالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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