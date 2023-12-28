لا يتوقف عن حصد البطولات.. أحمد حسن يهنئ الأهلي

علق الإعلامي أحمد حسن علي فوز النادي الأهلي اليوم ببطولة السوبر المصري.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي اكس: "لا يتوقف عن حصد الألقاب والبطولات .. الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري على حساب فيوتشر بعد الفوز 4-2 ".



انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.