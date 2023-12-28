لمدة 8 ساعات.. طائرات استطلاع أمريكية تحلق قبالة سواحل سوريا ولبنان

ذكرت وسائل إعلام سورية بأنه تم رصد طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي لمدة تقارب 8 ساعات ‏ منذ الساعة 15:00 وحتى 22:45 مساء اليوم بالتحليق قبالة سواحل سوريا ولبنان على ارتفاع يزيد عن 16km باستطلاع مكثف للعمق السوري من جنوب الساحل السوري حتى حمص ومحيطها حتى جنوب العاصمة دمشق مع استطلاع للبنان.

وكانت قاعــدة الاحتلال الأمريكـي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي الشرقي قد استهدفت بـضربات ، أوقـعت إصــابات مباشرة فيها ، وهذا الاستـهداف الثاني لهذا اليوم .

كما شوهد هبوط طـائرة عـسكرية للقـوات الجـوية التابعة للإحتـلال الأمريكـي بمهـبط قاعـدة مسـاكن الجبسة الغيـر شرعيـة بمدينة الشدادي جنوب الحسكة ، على متنـ.ـها 120 عنـصر من قـوات " غريـن باريتــس " الأمريكــية والتي تعد من قــوات النــخبة .

