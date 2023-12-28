محمد سلماوي: الثقافة القوة الناعمة الأساسية لمصر

أكد الكاتب الصحفي والأديب محمد سلماوي إن الخطاب الثقافي يتشكل وفقا لعادات وتقاليد الشعب، مشيرا إلى أن الثقافة المصرية القوى الناعمة الأساسية لمصر.

وقال محمد سلماوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق"، أن الثقافة تحتاج دائما أن تكون ورائها دعم رسمي، مؤكدا أنه لدينا قيادة سياسية واعية لدور الثقافة.

وتابع الكاتب الصحفي محمد سلماوي، أن الثقافة تحتاج دعم مادي وإدراك من القوى السياسية لدورها، مؤكدا أن التوجيه الرئاسي يتضمن دائما الإهتمام بالجانب الثقافي.

الوضع القائم في المجتمع

وأشار محمد سلماوي إلى أن الخطاب الثقافي يتشكل حسب الوضع القائم في المجتمع.