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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت  جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يسعى برنامج رواد وعلماء مصر إلى توفير فرص المنح الدراسية لدراسة الماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة في المجالات المتعلقة بتغير المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاع الحكومي سعيًا لتعزيز المهارات القيادية والتقنية اللازمة للتنمية القومية وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية والدولية لمصر.

برجاء الدخول علي رابط استمارة التقديم المرفق علما بأن آخر موعد للتقديم يوم 15 يناير، 2024 من خلال هذا الرابط: https://egypioneers.mohesr.gov.eg/en/
والذي يحتوي ايضا علي مزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر وكيفية التقديم وشروط القبول بالمنح المختلفة.


علما بأن التقدم لهذه المنح يتطلب اصدار خطاب ترشح من جامعة عين شمس، و يتم اعتماد خطاب الترشح من خلال مكتب السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة عين شمس.

Jobs Education الأمريكية للتنمية الدولية التعليم العالي الجامعة الامريكية بالقاهرة

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