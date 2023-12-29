اذا كنتي من محبي البيتزا نقدم لكي اليوم طريقة عمل عجينة البيتزا

المقادير

3 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة سكر

ماء دافئ للعجن حسب الطلب

ربع كوب زيت

ملح

(صوص بيتزا حسب الرغبة)

مكعبات فلفل اخضر

جبنة (حسب اختيارك )

زيتون اسود

زيتون اخضر

مكعبات طماطم صغيره

سلامى

صوص البيتزا

الطريقة

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف والملح والزيت ثم اعجن بالدقيق الى ان تتكون عجينة متماسكة.

تغطى وتترك من نص الي ساعة حتى تختمر

افرد العجينة واقطعها بالقطاعه الى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون بالهنا والشفا