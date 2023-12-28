عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري| عبد المنعم يهدي اللقب إلى جماهير الأهلي.. ويشكر الجهاز الفني

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

قال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي نجح بجدارة في إضافة لقب ‏جديد إلى دولاب بطولات النادي بعد الفوز بكأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات على ‏حساب مودرن فيوتشر.‏

 

وأكد عبد المنعم أن الأهلي استطاع أن يسعد جماهيره من خلال الفوز بلقب السوبر رغم أحداث ‏نهائي البطولة، التي تفوق خلالها الفريق في الشوط الأول وأدرك المنافس التعادل في الشوط الثانى، قبل أن يحسم الأهلي الفوز بالمباراة ‏بأربعة أهداف مقابل هدفين ويتوج باللقب عن جدارة.‏

 

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى الجماهير التي دعمت اللاعبين، وزملائه بالفريق والجهاز الفني على ‏المجهود الكبير الذي بذله الجميع خلال الفترة الماضية، والتي خاض خلالها الأهلي مباريات قوية ‏خلال فترة زمنية قصيرة بداية من كأس العالم للأندية ثم السوبر المصري.‏ 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

هجاص.. تعليق ناري من إمام عاشور على الشامتين

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

موضوعات متعلقة

السوبر المصري| خالد بيبو: نستحق التتويج باللقب.. وأشكر الجماهير على الدعم

السوبر المصري| تاو: الأهلي استحق التتويج باللقب

أفشة: كأس السوبر أفضل بداية للعام الجديد

السوبر المصري| كريم فؤاد: أهدي اللقب إلى جماهير الأهلي

مورينيو متصلش عليه.. أول تعليق من مدرب مودرن فيوتشر بعد خسارة السوبر

السوبر المصري| السولية: حققنا بطولة غالية.. والأهلي لا يعرف سوى منصات التتويج

السوبر المصري| ربيعة: سعداء بالتتويج.. ونهدي كأس السوبر للجماهير

السوبر المصري| الشحات: البطولة كانت صعبة والتتويج مهم جدًّا

ترشيحاتنا

عودة جلسات الحوار الوطني قريبا..عضو مجلس الأمناء يوضح موقف مرشحي الرئاسة السابقين

إيناس الدغيدي: منتظرة يوم وفاتي ولما أحب حد بقوله إن شاء الله تموت

شاهد .. حماقي وكهربا يشعلان ملعب محمد بن زايد احتفالا بالسوبر

شاهد .. احتفالات جنونية للاعبي الأهلي بكأس السوبر

قمصان: الأهلي فاز بالسوبر عن جدارة.. ونشكر الإمارات على التنظيم الرائع

نائبة أوكرانية: كييف تحتاج إلى 3 آلاف قانون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيرارد كلمة السر.. ما النادي السعودي المزاحم لاتحاد جدة بصفقة محمد صلاح؟

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

فيديو

الأول.. الأهلي يتفوق على هذه الأندية في استفتاء جلوب سوكر / فيديو جراف

على طريقة Home Alone.. طفل يستقل طائرة خاطئة ولا يستطيع الوصول إلى عائلته

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ