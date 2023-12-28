إمام عاشور: فوزنا بالسوبر بروح الأهلي

نشر أحمد حسن كابن منتخب مصر السابق، تصريحات إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب فيوتشر.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "فزنا بروح النادي الأهلي".

وأضاف إمام عاشور: كنت أحتاج إلى هذه البطولة.. لا أشعر بالضغط.. أريد الفوز بكل البطولات مع الأهلي".



انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.