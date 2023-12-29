بالطبل والمزمار.. جماهير الأهلي بالإمارات تحتفل بكأس السوبر المصري|فيديو

احتفلت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في الإمارات، بفوز الفارس الأحمر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه، عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2.

وأذاع برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، لقطات من احتفالات جماهير النادي الأهلي بلقب كأس السوبر، وذلك بترديد الأغاني وعزف الطبل والمزمار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة 14 مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.