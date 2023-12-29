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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد:مصطفى شوبير حارس "واعد" ولن يكرر خطأ مباراة فيوتشر مرة أخرى

صدى البلد

أكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واعد ويستحق التواجد في الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :" مصطفى شوبير حارس واعد والخطأ الذي حدث أمام مودرن فيوتشر لم يتكرر مرة أخرى، لأنه كلاعب صغير في السن سيكون هذا الخطأ في ذكرياته دائمًا".

وأضاف: "مصطفى شوبير مثل أى حارس مرمي يخطئ ولكن مع الوقت سيكون أفضل بكثير".

وأتم:" كلنا نخطئ في كرة القدم ولذلك لا أحب أن نمسك الأخطاء فقط، واللاعب يحتاج فقط للمزيد من اكتساب الخبرات".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز في بطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه بعد الفوز أمام مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.

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