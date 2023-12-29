عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثار الذعر بين الأهالي..ننشر أسماء 27 مصابا عقرهم كلب ضال في أسيوط

كلب مسعور
كلب مسعور

سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة الوليدية بمدينة أسيوط،  عقب  ظهور كلب مسعور  وتسببه في إصابة 27 شخصًا بعد عقرهم وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة وأخذ المصل المضاد.

وتلقى اللواء وائل نصار  مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم ثان شرطة أسيوط، يفيد بإصابة 27 شخصا بعقر كلب مسعور.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن كلبا مسعورا عقر 27 شخصا وهم : "محمود.م" 32 عامًا، و"اسماء.ح" 25 عامًا، و"احمد.ع" 30 عامًا، و"أحمد.ن" 15 عامًا، و"محمد.ع" 13 عامًا، و"احمد.ر" 27 عامًا، و"فرج.م" 22 عامًا، و"شعبان.ا" 62 عامًا، و"سامح.ا" 18 عامًا، و"محمود.ع" 18 عامًا، و"الحسن.م" 20 عامًا، و"هشام.ح" 26 عامًا، و"احمد.م" 69 عامًا، و"أحمد.ح" 23 عامًا.


كما أصيب"هاني.ج.ا" 22 عامًا، و"احمد.م.ا" 24 عامًا، و"محمد.ع.ر" 34 عامًا، و"أحمد.م.ع" 23 عامًا، و"عادل.ص.ع" 18 عامًا، و"أحمد.ع.ع" 32 عامًا، و"سامى.ف" 35 عامًا، و"محمد.ع" 33 عامًا، و"هشام.م" 36 عامًا، و"محمود.ا" 20 عامًا، و"محمد.ا"18 عامًا، و"حمامة.ت" 57 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة .وأوضح مصدر طبي أنه تم اعطاء 27 شخصًا الأمصال.

مصرع 4 وإصابة 8 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارتين بطريق أسيوط

ننشر الصور الأولى لحادث أنهى حياة 4 أشخاص وأصاب 8 بـ صحراوي أسيوط


وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

أسيوط أخبار أسيوط كلب مسعور كلب مسعور يعقر 27 شخص عقر كلب مسعور مستشفى الإيمان بأسيوط عقر كلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجمه بالرباط الصليبي

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

موضوعات متعلقة

لخلافات مالية.. السجن 15 عامًا لـ عامل أنهى حياة تاجر ملابس بأسيوط

دس السم في العصير وألقى بجثتها في النيل.. اعترافات عامل أنهى حياة شقيقته

ترشيحاتنا

رغم النوم الكثير.. لماذا نشعر بـ الإرهاق والتعب خلال الإجازات؟

قرار جديد بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات في ولاية مين

علي الفيل يشتبك مع جمهور الأهلي وتدخل قوي من علاء ميهوب لإنهاء الأزمة..تفاصيل

بالأحضان .. صور خاصة للاعبي الأهلي مع كأس السوبر في الطائرة

مصر تطرح إطارًا لمقترح لإنهاء أزمة غزة

هل الابتسامة وعرق الجبين من علامات حسن الخاتمة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع دليفري في مصر ينقذ موديست.. الفرنسي يفطر على هدف ببطولة السوبر

بعد انفصالهما .. شاهد صور جمعت بين رنا رئيس وخطيبها

جيرارد كلمة السر.. ما النادي السعودي المزاحم لاتحاد جدة بصفقة محمد صلاح؟

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

بالطبل والمزمار.. جماهير الأهلي بالإمارات تحتفل بكأس السوبر المصري|فيديو

شاهد .. كهربا "يكهرب" موديست احتفالا بكأس السوبر

شاهد .. سقوط إمام عاشور أثناء احتفاله بكأس السوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ