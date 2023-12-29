المقاولون العرب يهنئ الأهلي بكأس السوبر

توجه مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى واللاعبين والجهاز الفنى والجماهير بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري.



كما يوجه نادى المقاولون العرب التحية لنادى مودرن فيوتشر بعد الأداء الجيد فى المباراة النهائية.



وأرسل نادى المقاولون برقية تهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، متمنيا التوفيق لكل الأندية وللكرة المصرية فيما هو قادم.