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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي عن إمام عاشور: واخد بطولات قبل الأهلي ومع الزمالك

صدى البلد

وجه  الناقد الرياضي شادي عيسي  رسالة نارية  بشأن إمام عاشور، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي : اللي اعرفه إن إمام عاشور واخد بطولات قبل الأهلي ومع الزمالك يعني الموسم الأول  لعاشور فاز بالدوري والكأس والسوبر المصري (اللي ضرب وليد سليمان فيه ) والسوبر الافريقي ده غير انه كمان خد الدوري تاني مع الزمالك ،مش زي اخواتنا الاهلاوية اللي بيصور للناس انه بعد ١٦٣ يوم خد بطولة ف الاهلي .


وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل  ٢-٢.

عاشور فوز الأهلي فوز الاهلي علي فيوتشر امام عاشور الزمالك

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ناقد رياضي عن إمام عاشور: واخد بطولات قبل الأهلي ومع الزمالك

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