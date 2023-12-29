خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري أمام فيوتشر .

وكتب خالد الغندور : بعد ٣ خسارات الأهلي يعود للبطولات بإنتصار صعب في الثواني الأخيرة وجنش و شوبير أخطاء في المرمي وموديست ابتدي يطلع قماش بهدف مش تسلل والفار تدخل على يد محمود عاشور اللي رجع للتحكيم للأهلي بعد سنتين من التوقف والبيانات ضده بسبب إلغاءه هدف بيرسي أمام فاركو في الثواني الأخيرة وسبحان الله نفس اللعبة و لكن المرة دي غير.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.