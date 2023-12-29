شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال 2024 | تفاصيل

شروط إضافة المواليد 2024.. قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتقدم بطلب في الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى مجلس الوزراء، بشأن إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجا على البطاقات التموينية.

وأوضح المصليحي، في تصريحات صحفية، أن الأسر الأكثر احتياجًا تحصل على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأوضح وزير التموين أن أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين.

شروط طلب إضافة المواليد

وتمثلت شروط طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، فيما يلي:

ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات.

أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد.

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد.

موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال 2024

وكشفت مصادر بالتموين أنه حال الموافقة على طلب المصيلحي من جانب مجلس الوزراء وإقراره في الموازنة العامة الجديدة للدولة، سيكون من المفترض فتح باب إضافة المواليد عقبها مباشرة.

ومن المقرر إقرار الموازنة العامة الجديدة، في شهر يوليو المقبل، حيث أكدت المصادر، أن أمر الإضافة للمواليد مرهون بإقرار بند إضافي لإضافة المواليد في الموازنة الخاصة بوزارة التموين للعام الجديد.

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن أن كل من "المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، والأولى بالرعاية، وأسر الشهداء، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي»، يحق لهم إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.

التموين تعلن شروط قبول إضافة المواليد

وأوضح، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، سبق أن أصدر قرارًا استثنائيًا في 8 ديسمبر 2022، بشأن إضافة مواليد بعض الفئات على بطاقات التموين، وهم: "المستفيدون من معاش تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة".

ويستفيد من البطاقات التموينية61 مليون مواطن من دعم السلع التموينية، ونحو 71 مليون مواطن من الخبز المدعم، وتصل ميزانية دعم الخبر إلى 91 مليار جنيه، بينما السلع التموينية تسجل 36 مليار جنيه.