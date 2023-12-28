للحصول على قرض مليون جنيه.. التموين تستقبل طلبات ورش الصاغة حتى 18 يناير

صرح الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام أن استمارة طلب حصول أصحاب ورش الذهب والفضة على قرض البنك الزراعي المصري والذي يصل إلي مليون جنيه بنسبة فائدة متناقصة 5% ضمن مشروع "ورشتي" متاحة في مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الجمالية في القاهرة، وذلك حتي يوم 18 يناير 2024.

وقال كمال، أن الاستمارة تضم 5 نقاط رئيسية يقوم صاحب الورشة المتقدم للحصول على الطلب بملء المطلوب بها، وهي أولا: بيانات مقدم الطلب، ثانيًا: بيانات الورشة، ثالثا: بيانات شخص يمكن الرجوع إليه، رابعًا: اقرار بالتعهد بسداد قيمة اقساط القرض، خامسًا: تفويض من صاحب الورشة بقيام البنك الزراعي المصري ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بالاستعلام عن الحسابات البنكية الخاصة بمقدم الطلب.

وأضاف كمال، أنه بعد ملء الاستمارة يتم إرفاقها بالمستندات المطلوبة بالمقر الرئيسي لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور اعتبارا من يوم 20 ديسمبر 2023 حتي يوم الخميس 18 يناير 2024.

وأوضح كمال، أن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على القرض المقدم من البنك الزراعي المصري هي البطاقة الضريبية الخاصة، والسجل التجاري، ورخصة صناعة المصوغات، وفيش وتشبيه.

وأكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والاعلام، أن الاستمارة خاصة بالورش العاملة في صناعة الذهب والفضة المتواجدين في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، ضمن المرحلة الاولي والتي تم الاعلان عنها بعدد 50 ورشة من مشروع ورشتي والتي تضم 5 مراحل بعدد 250 ورشة على مستوي الجمهورية.

وجائت بنود استمارة طلب الحصول على قرض "ورشتي" كالتالي:

اولا: بيانات مقدمة الطلب

الاسم الرباعي ، تليفون صاحب الورشة ، مقر العميل "تمليك ـ ايجار ـ ايجار جديد" ، عنوان الاقامة ، تليفون المقر، الجنسية ، تاريخ الميلاد ، النوع ، الحالة الاجتماعية ، الموقف من التجنيد ، الرقم القومي وتاريخ انتهائها ، رقم رخصة مزاولة صانع مصوغات ، الغرض من استخدام القرض بالتفصيل ، تليفون العميل.

ثانيًا: بيانات الورشة:

اسم الورشة ، تليفون الورشة ، مقر الورشة "تمليك ـ ايجار ـ ايجار جديد" ، عنوان الورشة ، مساحة الورشة ، السجل التجاري، البطاقة الضريبية ، تاريخ بدء مزاولة النشاط ، الكيان القانوني للورشة ، حجم اعمال الورشة في السنة ، طبيعة النشاط ، المعدات المتواجدة بالورشة.

ثالثًا: شخص يمكن الرجوع إليه:

الاسم ، رقم المحمول ، تليفون المنزل ، عنوان الاقامة ، الرقم القومي وتاريخ انتهائها ، الصلة.

رابعاً: التعهد بسداد قيمة أقساط القرض:

برجاء التكرم بالموافقة على منحي قرض بمبلغ "يتم كتابته أرقام" (فقط باللغة العربية" جنيه مصري ، وذلك طبقَا لاحتياجاتي بهدف تمويل نشاطي وهو صناعة الذهب والفضة (والتعهد بسداد قيمة اقساط التمويل).

الاسم ، التوقيع ، التاريخ

خامسًا: تفويض من صاحب الورشة بالاستعلام عن الحسابات البنكية:

بموجب هذا أفوض أنا/ (اسم المتقدم بالطلب) بصفتي طالب الحصول على القرض ، كل من (البنك الزراعي المصري ومصلحة دمغ المصوغات والموازين) للاطلاع على كافة حساباتي والمعلومات المتعلقة بها لدي البنك المركزي المصري أو أي من البنوك العاملة في مصر.

مع اجراء i-score عند نشأة القرض أو أي وقت اخر اثناء فترة سريان القرض مع خصم قيمة أي مصاريف نتيجة ذلك من حساب القرض، وهذا تفويض واذنا كتابيًا منى بذلك لا رجعة فيه في الحال أو الاستقبال.