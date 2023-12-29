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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات بلاغات سرقة ويضبط الجناة

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها.

فقد تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" والآخر عميل سيئ النية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما.

وضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة المتنوعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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