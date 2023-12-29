سقوط أمطار غزيرة بمدينة القصير والدفع بسيارات لسحب المياه المتراكمة

شهدت مدينة القصير جنوب البحر الأحمر صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بأنحاء المدينة.

رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار بعدد من السدود البحيرات الصناعية وتنظيف مخرات السيول ورفع درجة الاستعداد على الطرق وإنشاء غرفة عمليات رئيسية وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والمتابعة على مدار 24 ساعة.

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على جميع الجهات الالتزام بالخطة الموضوعة لمواجهة الطقس السيئ الذي تشهده مدينة القصير.

فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بسيارات ومعدات الشركة لسحب مياه الأمطار المتراكمة، وإزالة آثار الأمطار من مناطق تجمعات المياه.

من جانبه أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات وجاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بجميع المدن للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس.