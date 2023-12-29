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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فريدة الشوباشي: مصر تساعد الشعب الفلسطيني على الصمود أمام الاحتلال

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع الأزمة تحمل هموم كل الوطن العربي وقضية فلسطين لها مكانة خاصة في مصر.

وأضافت الشوباشي، خلال حوارها بفضائية إكسترا نيوز، ببرنامج هذا الصباح، أن هذا الموقف ليس إنسانيًا فقط بل موقف قومي؛ لأنه يساعد الشعب الفلسطيني على الصمود أمام المخطط العدواني الوحشي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يريد إبادة الشعب الفلسطيني بأي طريقة.

مصر تقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني بكل ما تستطيع لعدم تهجيرهم من أراضيهم

وأكدت فريدة الشوباشي، أن إنشاء مصر مخيم إيواء في خان يونس خطوة أكثر من رائعة تخفف على أهالي قطاع غزة البرد الشديد، مشيرة إلى أن مصر تقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني بكل ما تستطيع لعدم تهجيرهم من أراضيهم.

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