حضرها من المدرجات.. تصريحات نارية من الشناوي عن مباراة كأس السوبر الإماراتي

أشاد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بأجواء مباراة كأس السوبر الإماراتي، والتي حضرها من مدرجات ستاد آل مكتوم بنادي النصر مساء اليوم، وانتهت بتتويج شباب الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الشارقة 6-2.

وقال الشناوي في تصريحاته لموقع رابطة المحترفين الإماراتية: "تلقيت دعوة لحضور مباراة السوبر الإماراتي، بعدما انتهت مشاركتي مع الأهلي بالتتويج بالسوبر المصري، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهذه المرة الأولى التي أحضر فيها مباراة للكرة الإماراتية من المدرجات، ولن تكون الأخيرة، لأنني سأحرص على حضور مواجهات أخرى خلال زياراتي إلى الإمارات في المستقبل".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر: "أنا سعيد بالأجواء الجميلة والتنظيم الرائع للمباراة، وكذلك بما قدمه الفريقان على أرض الملعب، خاصة وأن المواجهة انتهت بعدد كبير من الأهداف".

وأوضح محمد الشناوي أنه لا يشجع أي من الفريقين (شباب الأهلي أو الشارقة)، ولكنه استمتع بالأداء المثير؛ بعدما نجح شباب الأهلي في قلب تأخره في الشوط الأول بهدفين نظيفين إلى فوز كبير 6-2.