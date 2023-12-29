عرض أوروبي جديد يهدد استمرار لاعب الأهلي مع الفريق

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن تقدم نادي طرابزون سبور التركي بعرض للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي.

وأوضحت التقارير أن طرابزون تقدم بعرض مالي للتعاقد مع ديانج، حيث تبلغ قيمته 5 ملايين يورو، وأشارت التقارير إلى أنه يبدو أن هذا الموسم سيكون الأخير بالنسبة لـ أليو ديانج مع الأهلي.

وأفادت قنوات الكأس القطرية في وقت سابق بأن ديانج يعد مرشحًا للانضمام إلى الدوري القطري في الفترة المقبلة.

وسبق وارتبط اسم المالي أليو ديانج بالانتقال إلى فريق قطر القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.