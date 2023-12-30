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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| فتح باب القبول في البرامج المدمجة بجامعة القاهرة.. آخر موعد للترشح لـ جوائز عين شمس 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

امتحانات التيرم والأنشطة الطلابية بالإجازة.. على طاولة الأعلى للجامعات باجتماعه الدوري بجامعة المنيا | اليوم

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه المقبل اليوم السبت بجامعة المنيا، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس.

 

 اثار القاهرة تضع اللمسات الاخيرة قبل بدءً امتحانات الفصل الدراسى الاول

أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، ارقام الجلوس الخاصة بامتحانات بالفصل الدراسى الاول للعام الدراسي 2023-2024.

 

وكان قد كشفت الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لجميع الفرق الدراسية بالكلية

 

مجال دراسات الترجمة.. محاضرة عامة في ألسن عين شمس

تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى بيكر، في تمام الحادية عشرة من صباح الخميس  يناير 2024 في قاعة المؤتمرات بكلية الألسن.

 

اليوم.. فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة
 

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك من أجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.
 

آخر موعد لترشح أعضاء هيئة التدريس لـ جوائز جامعة عين شمس 2023

أعلنت جامعة عين شمس ، عن فتح باب الترشح لأعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة من الجامعة الراغبين  التقدم  لجوائز الجامعة 2023 .

 

للحفاظ علي الوزن .. جامعة حلوان تطلق مبادرة لحماية الطلاب من السمنة و النحافة
أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، تهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

التعليم العالي جامعة القاهرة جامعة عين شمس كلية الألسن كلية الاثار جامعة حلوان

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