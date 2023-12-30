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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات التيرم والأنشطة الطلابية بالإجازة على طاولة الأعلى للجامعات| اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه المقبل اليوم السبت بجامعة المنيا، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس.

وأضاف المصدر لصدى البلد إن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيتناول عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق الخاصة بالجامعات من بينها متابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الاول، والقيام بالاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.


وأشار إلى أن وزير التعليم العالي سيشهد اليوم ايضا إطلاق فعاليات تدشين تحالف جامعات شمال الصعيد.


وأشار إلى أنه سيتم الاطلاع على خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وأيضا التأكيد على ضرورة الاستعداد مبكرا للفصل الدراسي الثاني.


أكد على أن سيتم أيضا مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ في مختلف المحافظات بالتزامن مع أعياد الميلاد.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي

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