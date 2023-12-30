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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أراهن على نجاح موديست ولا نية لرحيله عن الأهلي.. إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة

موديست
موديست

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن انتوني موديست المهاجم الفرنسي مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ولا يوجد نية لرحيله خلال فترة الانتقالات القادمة.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :" أنتوني موديست حير الجميع وهو مستمر مع النادي الأهلي ولا يوجد أى نية لرحيله مطلقا داخل النادي الأهلي واللاعب مميز وأنا اراهن علي مستواه طوال الفترة المقبلة.

وأضاف:" موديست غير محظوظ تمامًا بتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب كأس الأمم الأفريقية ، ولكن يظل هدف مباراة كأس السوبر المصري سيظل مميز بالنسبة له وسيعود به لمستواه الذي شاهدناه فى الدورى الألماني.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة 14 فى تاريخه بعد الفوز أمام مودرن فيوتشر برئاسة مقابل هدفين.

إبراهيم سعيد موديست الأهلى

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