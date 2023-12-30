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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: فيتوريا قادر على قيادة منتخب مصر للفوز بأمم إفريقيا

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

أكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن منتخب مصر قادر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا على تحقيق الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار"  :" روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مدرب مميز وحقق الفوز خلال الفترة الماضية مع المنتخب وقادر على تحقيق نتائج إيجابية في كأس الأمم الإفريقية رغم صعوبة البطولة".

وأضاف:" روي فيتوريا قادر على قيادة منتخب مصر لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار وأطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بدعم الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأتم:" أطالب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بدعم اللاعبين وعقد جلسات كثيرة من أجل زيادة حماس اللاعب".

إبراهيم سعيد كرة القدم منتخب مصر روي فيتوريا كأس الأمم الافريقية كوت ديفوار

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