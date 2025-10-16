وكيل رياضة كفر الشيخ يشهد مراسم قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد في نسخته الثانية وإطلاق اسم الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية، على النسخة الثانية من الدورى تكريماً لمسيرة عطائه للرياضة المصرية، المراسم تمت بمركز التعليم المدني بالجزيرة، فاعليات النسخة الثانية تأتى وفق رؤية الوزارة نحو دعم واكتشاف المواهب الشابة وبناء قاعدة عريضة من لاعبي كرة اليد الموهوبين .

حضر مراسم إجراء القرعة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ومديرو المديريات بمحافظات مصر ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة .

وجاء منتخب محافظة كفر الشيخ فى المجموعة الأولى وتضم منتخبات " الإسماعيلية- أسيوط- قنا- كفر الشيخ" وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثماني مجموعات وتضم 25 فريق وتنطلق فاعليات دوري مراكز الشباب لكرة اليد فى نسخته الثانية، فى الأول من ديسمبر على ملاعب المدينة الشبابية بالإسكندرية، يحصل الفائز بالمركز الأول على 60 ألف جنية، المركز الثاني 40 ألف جنية، الثالث 20 ألف جنية والرابع 10 آلاف جنية .

جدير بالذكر، أن منتخب محافظة كفر الشيخ وصل للدور النصف نهائي وخرج على يد منتخب الجيزة بطل النسخة الأولى، وتضم الفرقة 12 لاعبًا منهم 6 لاعبين أساسين بالملعب و 6 لاعبين احتياطي.

يشارك منتخب كفر الشيخ بالنسخة الثانية، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات و مصطفى الخطيب منسق دورى مراكز الشباب لكرة اليد بالمحافظة.