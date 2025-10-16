نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد التشطيبات وتجهيز القاعات التدريبية بالمركز الإقليمي

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، استكمالًا لجولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمشروعات الجارية ، الأعمال الإنشائية بالمركز الإقليمي لتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري، المُقام بمقر مديرية التنظيم والإدارة السابق بمدينة الخارجة، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، يرافقها الأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة، والمهندسة إيمان حسين وكيل مديرية الإسكان والمشرف على الأعمال الإنشائية.

واطلعت نائب المحافظ خلال الجولة على الموقف التنفيذي لمراحل المشروع وما تم إنجازه من أعمال التشطيبات والكهرباء وتجهيز القاعات التدريبية وربط منظومة تكنولوجيا المعلومات بالمركز بمنظومة شبكات مركز إعداد القادة لضمان تأمين نظم الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف، كما وجهت بدراسة إمكانية تخصيص مساحة من الأراضي المجاورة لإقامة استراحات للمتدربين المغتربين المقرر استضافتهم خلال مدة انعقاد البرامج التدريبية المقبلة.

ويُعد المركز الإقليمي أحد المشروعات النوعية التي تُنفذ بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليكون مركزًا متطورًا لتدريب واختبار العاملين والمتقدمين للوظائف القيادية والإشرافية بجميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمحافظة، وذلك في إطار التوجه العام نحو تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.