الزمالك يزاحم الأهلي في صفقة الموسم لضم نجم فيوتشر الشهير

دخل نادي الزمالك والنادي الأهلي في مفاوضات قوية عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضمن خطة الفارس الأبيض لدعم صفوفه مع اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "صراع علي عمر كمال عبد الواحد بين الزمالك والأهلي من يفوز بالسباق في الميركاتو الشتوي ؟!"

يذكر ان نادي الزمالك بات قريبًا في الوقت الحالي، من أجل حل أزمة إيقاف القيد التي تواجه النادي في الوقت الحالي، وباتت المفاوضات قريبة للغاية مع نادي سبورتنج لشبونة من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيًا.