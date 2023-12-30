عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يزاحم الأهلي في صفقة الموسم لضم نجم فيوتشر الشهير

الخطيب ولبيب
الخطيب ولبيب

دخل نادي الزمالك  والنادي الأهلي في مفاوضات قوية عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضمن خطة الفارس الأبيض لدعم صفوفه مع اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "صراع علي عمر كمال عبد الواحد بين الزمالك والأهلي من يفوز بالسباق في الميركاتو الشتوي ؟!"

يذكر ان نادي الزمالك بات قريبًا في الوقت الحالي، من أجل حل أزمة إيقاف القيد التي تواجه النادي في الوقت الحالي، وباتت المفاوضات قريبة للغاية مع نادي سبورتنج لشبونة من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيًا.

 

الزمالك نادي الزمالك فيوتشر عمر كمال عبد الواحد الأهلى الميركاتو الشتوى سبورتنج لشبونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

ترشيحاتنا

تاخدي عربون.. محمد هنيدي يلبي طلب بلوجر شهيرة .. ماذا حدث؟

الزمالك يزاحم الأهلي في صفقة الموسم لضم نجم فيوتشر الشهير

إبراهيم سعيد: فيتوريا قادر على قيادة منتخب مصر للفوز بأمم إفريقيا

وصول 200 فلسطينيًا من مزدوجي الجنسية إلى الأراضي المصرية عبر رفح

تجهيز قافلة الأزهر للدخول إلى قطاع غزة من معبر رفح

اخبار مصر24ساعة.. النقل تصدر التذكرة الموحدة قريبا.. حقيقة زيادة المعاشات في يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ