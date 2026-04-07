رسائل حاسمة.. كواليس اجتماع هشام نصر وجون إدوارد بعد رباعية المصري

كشف الإعلامي جمال الغندور، كواليس الحديث الذي دار بين هشام نصر نائب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، عقب الفوز أمام المصري البورسعيدي برباعية في الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، طالب هشام نصر المدير الرياضي بضرورة توجيه رسالة واضحة للاعبي الزمالك بضرورة غلق صفحة مباراة المصري سريعًا، وعدم السماح لتبعات اللقاء بالتأثير على تركيز الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما شدد نائب رئيس الزمالك خلال حديثه مع جون إدوارد على أهمية طمأنة اللاعبين بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدًا أنه سيتم العمل على صرفها خلال الأسبوع الجاري، من أجل توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق.

وأكد هشام نصر في ختام حديثه على حساسية المرحلة المقبلة، مطالبًا بضرورة تعامل اللاعبين مع كل مباراة على حدة، والتركيز الكامل لتحقيق أهداف الفريق خلال الفترة القادمة.