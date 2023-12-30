ابنة بول ووكر تعلن انفصالها عن زوجها بعد ثلاث سنوات من الزواج

كشفت عارضة الأزياء ميادو، ابنة بول ووكر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، عن انفصالها عن زوجها الممثل لويس ثورنتون، بعد ثلاث سنوات من الزواج.

ابنة بول ووكر

وقالت ابنة بول ووكر: “بعد ثلاث سنوات رائعة من الزواج، توصلنا إلى اتفاق على الانفصال بشكل ودى، ونأمل أن يحترم الجميع رغبتنا فى الخصوصية”.

وأضافت ابنة بول ووكر: “نحن نحافظ على الاحترام المتبادل بيننا ونواصل دعم بعضنا البعض”.

ابنة بول ووكر

وقد كشفت ميادو ووكر، ابنة الممثل الراحل بول ووكر، عن معلومة خاصة جدا عن حياتها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”.

ونشرت ميادو ووكر، التي تبلغ من العمر 23 عاما، صورة لها أثناء إجرائها الرنين المغناطيسي، وهي ترتدي غطاءً طبيا لعمل مسح ثلاثي الأبعاد على المخ.

وعلقت على الصورة بكلمات وداع للورم الذي لازمها على مدار عامين، وتخلصت منه بعد شوط طويل من العلاج.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان زواجها من حبيبها وصديقها الذي تقدم لخطبتها في أغسطس الماضي.

وحرص الممثل الشهير فين ديزل على اصطحاب ابنة صديقه لراحل بول ووكر وتسليمها إلى زوجها آلان لويس، في مشهد تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ رحيل بول ووكر في حادث السيارة الشهير، يحرص فين ديزل وجميع أصدقاء نجم هوليوود الراحل على دعم ابنته التي اختارت أن تكون عارضة أزياء وتظهر معهم في مناسبات عديدة.

وأعلنت ميادو ووكر في أغسطس الماضي، عن خطبتها من حبيبها الممثل الشاب لويس ثورنتون آلان بعد شهر من إعلان ارتباطهما رسميا.

ونشرت ميادو بول ووكر على حسابها بتطبيق “إنستجرام”، فيديو لها أثناء تواجدها أمام حمام سباحة وتلوح بخاتم خطبتها الألماسي، معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة.

وتحرص عارضة الأزياء الشابة ميادو بول ووكر على إحياء ذكرى والدها كل عام، والذي تصادف هذا العام مرور 8 سنوات على رحيله إثر إصابته في حادث سيارة مأساوي عن عمر 40 عاما.

ابنة بول ووكر

ابنة بول ووكر