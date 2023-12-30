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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حوار خاص لـ البابا تواضروس الثاني "في المساء مع قصواء".. اليوم وغدا

صدى البلد

تجري الإعلامية قصواء الخلالي، حوارًا خاصًا علي مدار اليوم السبت وغدا الأحد بـ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد.

حوار الإعلامية قصواء الخلالي بقداسة البابا تواضروس يأتي لأول مرة خارج استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك تقديرًا لقداسة البابا تواضروس حيث تحرص الخلالي علي أن تكون كل لقاءاتها بكافة الشخصيات والمسئولين داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وليس خارجها كجزء رئيسي من هوايتها الإعلامية.

قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى حواره يتحدث في كل الملفات والقضايا التي تشغل بال الإخوة الأقباط خلال الفترة الأخيرة كما يتوقف أمام التحديات الإقليمية والعالمية والمحلية، ويتحدث عن ملفات الأحوال الشخصية مؤخرًا وتشريعاتها المنتظر عرضها علي البرلمان، وأيضا موقفه من الرأي الأخر والانتقادات من آن لأخر .

ويتحدث أيضا عن موقف الكنيسة القبطية من العمل السياسي والرفض القاطع لكوتة الأقباط  بالعمل البرلماني مع التطرق لنشأته العلمية تاريخه الكنسي.

الحوار يذاع الجزء الأول منه اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة مساءًا علي أن يعاد صباح الأحد فى تمام الساعة الثامنة صباحا، فيما يذاع الجزء الثاني تمام الساعة التاسعة مساء الأحد 31 ديسمبر 2023 علي أن يعاد فى تمام الساعة الثامنة من صباح الإثنين 1 يناير 2024.

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