مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي بني مزار

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرين، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف ووحدة المباحث، إلى موقع الحادث تبين وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.