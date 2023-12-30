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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات ومتابعات مكثفة لامتحانات صفوف النقل الثانوي الأزهرية بمنطقة الإسكندرية

انطلاق امتحانات النقل
انطلاق امتحانات النقل الثانوي الازهري بالاسكندرية

انطلقت، اليوم السبت، أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، حيث بدأت الامتحانات في ‏اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع استعدادات مكثفة ومتابعات للجان الامتحانات، المقرر لها أن تستمر ‏ إلى يوم الثلاثاء 9 يناير.‏

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وتفقد الشيخ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الامتحانات وتجهيزات اللجان والكونترول الداخلي، بلجان معهدي بنين سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي، وبنين الإسكندرية الإعدادي الثانوي، وقد تم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ وذلك بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي، فيما تفقدت لجنة متابعة الامتحانات من قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال الامتحانات بمعهد فتيات سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي.‏

وأوضح رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.‏

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