مي عبدالحميد: الانتهاء من 870 ألف وحدة سكنية وجاري تنفيذ209 آلاف شقة أخرى

قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إن مدينة أكتوبر الجديدة هي المدينة الأكبر في الوحدات السكنية مشيرة إلى أن أكتوبر الجديدة سيتم الانتهاء من ٧٣ ألف وحدة سكنية.



وعرضت عبد الحميد موقف الوحدات السكنية في مبادرة المليون وحدة سكنية مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من ٨٧٠ ألف وحدة سكنية وهناك ٢٠٩ ألف وحدة جاري تنفيذهم كما أن هناك ١٣٠ ألف وحدة حديثة مجلس الوزراء وافق عليهم .



وأضاف ريس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن مدينة أكتوبر الجديدة تضم ٨١ ألف وحدة سكنية منفذة وجاري تنفيذهم بالاضافة إلي ٧٣ ألف ليصبح الإجمالي ١٥٤ ألف وحدة سكنية بنسبة ١٥٪؜ من إجمالي المبادرة.