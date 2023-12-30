السودان.. والي نهر النيل يمنح مهلة للدعم السريع والحرية والتغيير لمغادرة الولاية

أمهل والي ولاية نهر النيل في السودان محمد البدوي، أعضاء قوى الحرية والتغيير وأنصار ميليشات الدعم السريع 72 ساعة لمغادرة الولاية.

وخلال خطابه أمام حشد كبير في مديريتي شندي ومتممة، أصدر المحافظ البدوي تهديدًا مباشرًا لأعضاء قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع: "أوجه رسالة إلى أي خائن أو عميل أو طابور خامس أو متعاون مع المتمردين أو زعيم ثوري" الحرية والتغيير يغادر الولاية خلال ثلاثة أيام وأحث أي عضو في حزب الحرية والتغيير المتواجد في الولاية على حزم أمتعته والمغادرة دون تأخير، بحسب ما أوردته صحيفة "سودان تريبيون".

ويأتي هذا الإنذار وسط تصاعد التوتر بين ميليشيات الدعم السريع والجيش السوداني، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، وتهديدها بتوسيع سيطرتها إلى ولايات أخرى.

وتشهد الولايات الشمالية والشرقية والوسطى من السودان حملات تجنيد وتعبئة وتسليح واسعة النطاق للمدنيين لدعم الجيش في صد الهجوم المحتمل للدعم السريع.